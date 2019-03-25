Екатеринбург, 25 марта, 2019, 17:07 — ИА Регнум. Мэрии Екатеринбурга предложили компенсировать проезд на муниципальном транспорте для студентов. Инициативу поднял депутат екатеринбургской городской думы Андрей Пирожков, указано на странице парламентария в Facebook.

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР По дороге на учебу

Автор идеи считает, что студентам вузов и ссузов нужно компенсировать проезд до учебного заведения и обратно в учебные дни. Получение льготы могло бы носить заявительный порядок.

Компенсацию следовало бы выплачивать из городского бюджета, полагает депутат. Для этого нужно скорректировать главный финансовый документ — ведь уже на учебный период сентябрь-декабрь 2019 года придётся выделить 246,9 млн рублей на льготу.

«Уверен, что бюджет Екатеринбурга может это позволить, если будет более эффективное расходование бюджетных средств. Мы ежегодно по 2 млрд рублей тратим на общественный транспорт, и куда эти деньги идут — большая загадка!» — заявил Пирожков.

Явно популистское заявление депутата уже оценили в мэрии. Возникает вопрос, где брать деньги, заявил корреспонденту ИА REGNUM вице-мэр по транспорту Алексей Бубнов.

«Бесплатного проезда не было даже в советский период — были льготы, поэтому разговор можно вести разве что о них. Также нужно перепроверить расчёты: откуда взялась цифра в 246 млн рублей? Она может оказаться совсем другой. И вопрос денег: кубышка-то одна. Где взять эти деньги? Если мы одним компенсируем проезд — то кого мы обнулим? Либо дороги не будем ремонтировать, либо снег не будем вывозить?» — сказал замглавы города.

Напомним, 28 февраля 2019 года глава гордумы Екатеринбурга Игорь Володин заявил, что рассмотрит возможность введения бесплатного проезда для ветеранов.

«Мы должны изыскивать возможность», — считает спикер.