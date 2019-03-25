Теннисистка из Казахстана прошла в одну восьмую финала Miami Open
Астана, 25 марта, 2019, 15:39 — ИА Регнум. Спортсменка из Казахстана Юлия Путинцева вышла в ⅛ финала турнира по теннису Miami Open, сообщили 25 марта в пресс-службе национального Олимпийского комитета республики.
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Теннисный корт
Путинцева оказалась сильнее теннисистки из Латвии Анастасии Севастовой, обыграв соперницу в трех сетах 1:6, 6:2, 6:3. Следующий матч казахстанская спортсменка проведет с Каролиной Плишковой из Чехии.
Напомним, открытый чемпионат Майами по теннису проходит с 18 по 31 марта 2019 года. 25 марта российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла американке Винус Уильямс.