Астана, 25 марта, 2019, 15:39 — ИА Регнум. Спортсменка из Казахстана Юлия Путинцева вышла в ⅛ финала турнира по теннису Miami Open, сообщили 25 марта в пресс-службе национального Олимпийского комитета республики.

eugeniu Теннисный корт

Путинцева оказалась сильнее теннисистки из Латвии Анастасии Севастовой, обыграв соперницу в трех сетах 1:6, 6:2, 6:3. Следующий матч казахстанская спортсменка проведет с Каролиной Плишковой из Чехии.

Напомним, открытый чемпионат Майами по теннису проходит с 18 по 31 марта 2019 года. 25 марта российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла американке Винус Уильямс.