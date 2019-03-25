Дамаск, 25 марта, 2019, 15:23 — ИА Регнум. На эти выходные в Северо-восточную Сирию вошла большая военная колонна США. В составе конвоя находилось более полутора сотен грузовиков. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Американский флаг на армейском Виллисе

Колонна вошла на территорию Сирии через контрольно-пропускной пункт «Сималка» на границе с Ираком. Данным конвоем доставлено большое количество оружия и боеприпасов Сирийским демократическим силам, главным местным союзникам США и международной коалиции в стране.

По имеющейся информации, на данный момент СДС контролируют около 28 процентов территории Сирии. Дамаск контролирует 62 процента территории. В зоне влияния СДС находится около 70 процентов нефтяных месторождений страны.

На днях Сирийские демократические силы объявили о полном контроле контроль лагеря Багуз в результате длительной и кровопролитной битвы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако еще остались спящие ячейки террористов в восточной части сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Основу СДС составляют курдские отряды Народных защитников, которые Анкара включила в список террористических организаций и считает сирийским отделением запрещенной Рабочей партии Курдистана. Поэтому Турция с большим раздражением относится к постоянному снабжению СДС со стороны США оружием и снаряжением.

ИА REGNUM ранее сообщало, что США запланировали в военном бюджете на 2020 финансовый год 550 миллионов долларов на удержание захваченной территории Сирии.