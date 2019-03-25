Астана, 25 марта, 2019, 15:23 — ИА Регнум. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил руководителей структурных подразделений своей канцелярии, сообщили 25 марта в пресс-службе президента республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

Пресс-секретарем Назарбаева назначен Айдос Укибай. Кроме того, первый президент назначил шефом протокола Арслана Дандыбаева, заведующим отделом организационной работы Нурлана Ыбырайыма, заведующим отделом документационного, финансового и кадрового обеспечения Нурлана Каймолдаева.

Кроме того, в структуре канцелярии Назарбаева также созданы секретариат руководителя канцелярии во главе с Аскаром Молдагариновым и секретариат помощника первого президента Елдар Томашов.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отстранил Айдос Укибая от должности пресс-секретаря главы государства. Новым руководителям пресс-службы назначен Берик Уалиулы.