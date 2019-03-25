Роквилл, США, 25 марта, 2019, 15:58 — ИА Регнум. Сегодня, 25 марта, исполняется 25 лет с релиза самого первого проекта в игровой серии «Древних Свитков» — The Elder Scrolls: Arena. За прошедшие годы эта франшиза стала одним из самых известных представителей жанра RPG, а многие игры серии стали обладателями награды «Игра года». В честь юбилея Arena рассказываем о вселенной «Древних Свитков» и знакомимся с франшизой.

Обложка игры The Elder Scrolls Online

Сюжет всех игр серии разворачивается на планете Нирн, на континенте Тамриэль. В первой части The Elder Scrolls (Arena) игрокам предстоит путешествовать по всему Тамриэлю, а начиная со второй части игровой мир был урезан до территории отдельных провинций: окрестностей Даггерфолла, Морровинда, Сиродила и Скайрима. The Elder Scrolls — классическое фэнтези в псевдосредневековом сеттинге. Мир игры населяют многочисленные расы, представителем которой может стать и персонаж игрока.

Геймплейно The Elder Scrolls — ролевая игра с открытым миром. Серия знаменита огромным количеством возможностей для отыгрыша и относительной свободой действий. Персонаж игрока может стать представителем любой из фракций или гильдий, убить любого неигрового персонажа, купить дом, завести детей, поговорить почти с любым разумным представителем мира и т.п.

Боевая система предполагает сражение ближним оружием (мечи, топоры, палицы), дальним (луки) и разнообразной магией. Система прокачки персонажа The Elder Scrolls отличается от других RPG-игр — в «Свитках» автоматически прокачиваются те навыки, которые игрок использует чаще всего. При этом геймеры могут комбинировать способности своего персонажа как угодно. Такой подход позволяет отойти от классических игровых архетипов и создавать нестандартные связки «маг-лучник», «лучник в тяжёлой броне», «воин-призыватель» и т.п.

Камера стандартно закреплена в режиме от первого лица, но при желании её можно перевести в режим от третьего. Из-за огромных размеров игровой карты, путешествовать по локациям можно при помощи функции «быстрого перемещения», однако она доступна только в тех местах, где игрок уже успел побывать. Чтобы пройти все игровые локации пешим ходом, персонажу игрока понадобится несколько часов (в зависимости от игры в серии и десятков часов).

Arena и Daggerfall (первая и вторая часть серии) показали саму суть игр The Elder Scrolls. Но статус «культовой» эта серия приобрела с выхода Morrowind (третья часть). Каждый последующий проект в серии дорабатывался, улучшался и получал самые высокие оценки игроков и критиков. После выхода Skyrim, разработчики выпустили The Elder Scrolls Online — MMORPG в мире Тамриэля. Проект также собрал множество положительных отзывов и до сих пор успешно функционирует. Шестую номерную часть серии анонсировали на выставке E3 2018, дата её выхода пока неизвестна.