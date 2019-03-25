Волгоград, 25 марта, 2019, 15:15 — ИА Регнум. В Волгоградской области с 13 апреля начнут действовать новые требования к торговым точкам, реализующим спиртные напитки. Закон «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции …» был принят областной думой 26 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства 25 марта.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Магазин с алкогольной продукцией

Согласно документу, жители микрорайонов не смогут купить алкоголь, в том числе пиво, в отдельно стоящих стационарных объектах на придомовой территории. Питейные заведения, вход в которые расположен со стороны подъезда или сквозного проезда внутри многоквартирного дома, также лишаются права на реализацию спиртного. Помимо этого алкоголь нельзя будет приобрести в праздники, посвященные детям (1 июня — Международный день защиты детей), молодежи (27 июня — День молодежи), студенчеству (25 января — День российского студенчества), а также во время различных школьных торжеств (1 сентября — День знаний; выпускные балы).

«Наличие в шаговой доступности торговых точек, в которых продается спиртное, негативно влияет на санитарное состояние дворов и общественных пространств, создает неудобства жильцам, и увеличивает риск раннего приобщения к алкоголю молодого поколения», — объяснил необходимость нововведений председатель парламентского комитета по экономической политике, инновационному развитию, предпринимательству и вопросам собственности Руслан Шарифов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, парламентарии в ходе обсуждения данного законопроекта предусмотрели переходный период для торговых точек, которые имеют лицензию на продажу алкоголя. Пока не закончится ее действие, какие-либо ограничения к заведениям применяться не будут.