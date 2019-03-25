Москва, 25 марта, 2019, 15:10 — ИА Регнум. Производители опасаются дефицита рыбной продукции в России, а в Россельхознадзоре, отвечающем за контроль оборота сырья, считают, что проблем с трактовкой техрегламента (в частности, пункта 19) не возникает, а его нормы не создадут излишних, дополнительных препятствий для оборота продукции, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Франс Снейдерс. Рыбная лавка

«Пункт 20 данного техрегламента подразумевает только реализацию пищевой рыбной продукции конечным потребителям в розничной торговле и отсутствие паразитов, видимых невооруженным глазом, без применения технических средств. При этом там не уточнили, о живых или погибших паразитах идёт речь», — пояснил эксперт.

Однако, по мнению участников рынка и экспертов, именно эта неопределённость и вызывает опасения у представителей отрасли. По их мнению, в техрегламенте содержатся некорректные формулировки. Нет уточнений, о каких паразитах идет речь — живых или мёртвых.

«Тем не менее следует понимать, что до 1 сентября 2019 года, когда техрегламент должен вступить в действие, еще достаточного много времени и, скорее всего, создателям документа и производителям рыбы и рыбной продукции удастся найти общий язык, скорректировав документы таким образом, чтобы и не пострадали ни конечные потребители, ни производители», — высказал свое мнение Коренев.

Как сообщало ИА REGNUM, запрет на реализацию рыбы, поражённую видимыми паразитами, который вступит в силу с 1 сентября 2019 года, может привести к дефициту рыбной продукции на прилавках магазинов в России. Такие опасения высказывают участники рынка.

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