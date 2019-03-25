Нью-Джерси, США, 25 марта, 2019, 15:49 — ИА Регнум.

Американский хакер Джордж Хоц на фестивале South by Southwestзаявил, что является сторонником гипотезы симуляции и верит, что человечество может оказаться жителями компьютерной игры.

Цитата из х∕ф «Матрица». Реж. братья Вачовски. 1999. США Матрица

Джордж также заявил, что готов основать церковь освобождения от оков симуляции. Подобные заявления выдвигал бывший инженер Uber Энтони Левандовски: он создал секту «Путь будущего», где люди готовятся к мирным путям передачи машинам власти над человечеством.

Гипотеза симуляции подразумевает наличие некой иной реальности, которая может управлять нашей. Например, фильм «Матрица» хорошо отражает это явление. Согласно этой точки зрения, над нами может существовать более смышленная раса, и мы — лишь побочный продукт ее жизнедеятельности, такой же, как для нас — компьютерная игра. Представителями подобных взглядов также считают себя глава Tesla Илон Маск и оксфордский трансгуманист Ник Бостром.

Хоц известен тем, что в разные годы взламывал устройства крупных IT-представителей — iPhone и Sony PlayStation 3. Sony даже предъявила в сторону хакера иск с просьбой конфисковать его технику и установить запрет на любое взаимодействие с их консолью.