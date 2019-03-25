Москва, 25 марта, 2019, 14:55 — ИА Регнум. Одной из самых острых проблем Республики Крым остаётся нехватка квалифицированных управленческих кадров на всех уровнях. Об этом 25 марта на конференции в Совете Федерации, посвящённой вопросам Крыма, сообщил заместитель председателя Совета министров Республики Крым — постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.

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«В Крыму не хватает около 600 врачей и около полутора тысяч специалистов со средним медобразованием. Ряд подобных примеров можно продолжать и далее», — отметил Мурадов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мурадов заявил, что за последние пять лет финансирование здравоохранения полуострова выросло почти в два раза, однако часть медучреждений до сих пор не соответствует федеральным стандартам.