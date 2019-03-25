Оренбург, 25 марта, 2019, 14:49 — ИА Регнум. В Оренбургской области средняя номинальная заработная плата работников организаций, начисленная в январе 2019 года, составила 29 873,9 рубля и по сравнению с январём 2018 года увеличилась на 7,1%. Об этом сообщает Оренбургстат. Однако, если сравнивать данные органа статистики с декабрём 2018 года, то отмечается значительное сокращение. Средняя номинальная заработная плата, начисленная в декабре 2018 года, составляла 37 850,1 рубля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 марта 2019 года составила 7732 тыс. рублей. За месяц сумма долга выросла на 3,1%.

В регионе также отмечен рост безработицы. Уровень зарегистрированной безработицы к концу декабря 2018 года составил 1,4%, а к концу января 2019 года — 1,5%.

К концу января 2019 года в государственных учреждениях службы занятости населения число безработных граждан, которые состоят на учёте, увеличилось с 17 685 до 19 506 не занятых трудовой деятельностью граждан. Если в январе пособие по безработице получали 13 020 человек, то в феврале — 15 081 человек.