Киев, 26 марта, 2019, 01:44 — ИА Регнум. На очередной протестной акции «Национального корпуса» и «Национальных дружин», прошедшей в Киеве, всё сложилось тихо и пристойно, вопреки тому, что можно было бы ожидать от головорезов одной из радикальнейших организаций Украины. Отмитинговав и сформулировав требования к президенту, митингующие четко разошлись. Почему они, формально объясняющие свой протест антикоррупционными побуждениями, не устроили Запад, который, напротив, их осудил, обсуждает автор Яков Рудь.

Цитата из видео «Не поборемо корупцію – втратимо Україну мітинг проти розкрадання армії пройшов у Києві #НацКорпус» пользователя Національний Корпус. youtube.com Протестная манифестация «Национального корпуса»

Американское посольство накануне выступления выступило с предупреждением к гражданам (Украины и США) о демонстрации, связанной «с насилием и общественными беспорядками». Французский посол обратилась к главе украинского МВД, выражая беспокойство от имени группы G7 по поводу «экстремистских политических движений на Украине, насильственные действия которых тревожат», которые запугивают украинцев и вредят репутации украинского правительства. И хотя ведомство Арсена Авакова и ответило послам, уверяя, что всё под контролем, впечатление о действиях дипломатов создалось специфическое.

Выходит, что, с одной стороны, радикалы требуют наказать коррупционеров, а Запад, который тоже требует от Киева бороться с коррупцией, выражает беспокойство по поводу имиджа Киева, который радикалы портят. И вот что примечательно — партнерства по данному вопросу Европа попыталась искать не у действующего президента, а у Арсена Авакова.

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