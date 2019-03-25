Париж, 25 марта, 2019, 14:51 — ИА Регнум. Министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо уходит в отставку, чтобы возглавить список партии Эммануэля Макрона «Вперед, Республика!» на выборах в Европарламент, сообщает Le Figaro.

Натали Луазо

Ожидается, что Натали Луазо уйдет в отставку 25 марта после первой франко-немецкой ассамблеи и переговоров с председателем парламента Германии Вольфгангом Шойбле.

Издание отмечает, что партия «Вперед, Республика!» составляет свой список, стремясь найти баланс между несколькими факторами: паритет, сочетание гражданского и политического общества, соглашение с союзными партиями «Демократическое движение» и «Действовать».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Натали Луазо объявила в прямом эфире во время дебатов с главой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, что решила возглавить список партии «Вперед, Республика!» на выборах в Европарламент в мае 2019 года.

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