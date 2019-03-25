Москва, 25 марта, 2019, 14:47 — ИА Регнум. Мужчина, выступавший истцом по гражданскому делу, скончался в здании Кузьминского суда Москвы, 25 марта сообщает РИА Новости.

serv Кузьминский районный суд

О данном происшествии агентство узнало от пресс-секретаря суда Карины Каленовой. Мужчина вышел на лестницу после того, как ему стало плохо. Скорая спасти его не успела.

«Участнику слушания — истцу по гражданскому делу — стало плохо. После этого мужчина вышел на лестницу, где упал. Ему вызвали скорую помощь, но приехавшие медики лишь констатировали его смерть», — сказала Каленова.

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