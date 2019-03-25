Сеул, 25 марта, 2019, 14:40 — ИА Регнум. В последнее время количество детей и подростков, заболевших гриппом, значительно увеличилось, что вызывает опасения у органов здравоохранения, сообщает телеканал YTN.

Грипп

По сообщению представителей Корейского центра по контролю и предупреждению заболеваний, по состоянию на 14−20 марта в 200 медицинских учреждениях по всей стране на 1000 людей по приходилось 46,1 человек, заболевших гриппом. А среди детей и подростков в возрасте от 7 до 18 на каждую 1000 человек приходилось 79,1 младенца и 60,4 школьника.

Специалисты опасаются, что данная эпидемия гриппа может подержаться до апреля.

Кроме того, представители Корейского центра по контролю и предупреждению заболеваний опубликовали отчет о тратах в период гриппа. Согласно документу, пожилые люди старше 65 лет потратили на лечение и сопутствующие расходы 416,9 млрд вон (~$367,09 млн), на лечение детей до 5 лет родители потратили около 181,4 млрд вон (~$159,73 млн).

Согласно отчету Korean Medical Association за 2012 год, в стране заболело гриппом 490 тыс. человек, а расходы на лечение и сопутствующие нужды составили 116,89 млрд вон (~$102,92 млн)