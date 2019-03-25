Рыбинск, Ярославская область, 25 марта, 2019, 14:34 — ИА Регнум. Осужденные следственного изолятора №2 Ярославского УФСИН сделали памятник для женского монастыря в Рыбинске Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении ФСИН. Монумент посвящен основателю Софийского монастыря священнику Петру Томаницкому. По замыслу авторов старец после долгих странствий присел отдохнуть с Библией в руках.

Сайт УФСИН Памятник

«В начале осужденные отряда хозяйственного обслуживания сделали железный каркас, далее покрыли его цементом и придали форму. Когда памятник был достроен, авторы решили изготовить имитацию кирпичной кладки, на которой объемно выложили трехкупольный храм. После завершения работ вес памятника составил около 3, 5 тонн, а высота около 2 метров, — рассказала ИА REGNUM начальник отдела по воспитательной работе СИЗО № 2 Ольга Смирнова.

Софийский женский монастырь был построен в 60е годы 19 века, после 1917 года на месте обители располагалась детская колония. Новый памятник установлен на территории, прилегающей к монастырю.

«Специально для транспортировки крупногабаритной конструкции в СИЗО изготовили деревянные сани, а потом, уже с помощью трактора, установили его у стен монастыря, — пояснила ИА REGNUM Ольга Смирнова.

Чин освящения монумента провел епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин (Лихоманов).