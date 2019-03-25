Абакан, 25 марта, 2019, 14:30 — ИА Регнум. Ситуация с пожарами в Хакасии вызывает серьёзные опасения. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 25 марта, в республиканском ГУ МЧС России, за прошедшие выходные (23−24 марта) в регионе зарегистрировано 77 пожаров. В основном это горящий мусор (20 случаев) и палы травы (45 случаев), возникшие из-за неосторожного обращения граждан с огнём.

Николай Дмитриев-Оренбургский. Пожар в деревне

Одно из самых серьёзных возгораний произошло на станции Хоных. Огонь перекинулся с травы на заборы дачных участков, нежилые домики и надворные постройки. Площадь пожара составила 2000 кв. м — пострадали 10 участков со всеми постройками на них. Оказалось, что пожар устроила пенсионерка, которая сжигала траву на своём участке. Женщина не успела уследить за огнём. Ущерб устанавливается.

23 марта крупный пал травы тушили в Усть-Абаканском районе. Пожарные боролись с огнём, полыхающим рядом с населёнными пунктами, почти восемь часов. Длина фронта этого пожара составила 40 километров

Всего с начала 2019 года в Хакасии зарегистрировано 620 пожаров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Хакасии с 25 марта по 12 мая введён особый противопожарный режим. Такое решение было принято в связи с прогнозами повышенной пожарной опасности на территории республики, ростом количества палов травы, степных и бытовых пожаров.

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