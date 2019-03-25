Вашингтон, 25 марта, 2019, 14:29 — ИА Регнум. Доклад Мюллера разрядит ситуацию с точки зрения положения Дональда Трампа в американском истеблишменте, и Трамп, пользуясь обстоятельствами, продолжит движение к партийному лидерству и второму президентскому сроку, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 25 марта, комментируя сообщения о завершении расследования американского спецпрокурора.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

Как сообщалось ранее, спецпрокурор Роберт Мюллер завершил свое почти двухлетнее расследование, по итогам которого сговора Трампа с правительством России обнаружить на удалось. При этом прокурор считает, что «вмешательство» России в выборы было: «доказательствами» являются кампании в социальных сетях и публикация информации, компрометирующей конкурентов Трампа из Демократической партии.

«Доклад спецпрокурора Мюллера в значительной мере разрядил ситуацию и с точки зрения положения Дональда Трампа в американском истеблишменте, и с точки зрения обвинений, выдвигающихся в контексте прошлых президентских выборов в США в отношении нашей страны. «Следствие не установило, что участники предвыборной кампании Трампа вступали в сговор или координировали с российским правительством усилия, направленные на то, чтобы повлиять на голосование», — это исчерпывающая формулировка, тут добавить нечего.

Вместе с тем и констатация того, что две основных попытки вмешательства были предприняты через «Агентство интернет-исследований» и хакерские атаки, и то, что злоумышленники занимались распространением дезинформации и «операциями в соцсетях», а также взломали переписку штаба Хиллари Клинтон и Демократической партии, мало что значит. Обвинения в этой связи предъявлены неким российским гражданам и организациям — ну и что, это частные граждане и организации. И дальше американцы копаться в этом вопросе, полагаю, не будут.

Тезис о «российском вмешательстве» имел значение только в одном случае: как инструмент давления именно на Дональда Трампа. Этого не получилось, а остальное малозначимо. Мало ли кто и что там распространяет в соцсетях.

Тем не менее демократы будут продолжать атаковать нынешнего президента США, о чем свидетельствует вторая часть доклада — о действиях Дональда Трампа, которые могли бы считаться препятствованием правосудию. В ней вина Трампа за это «не исключается».

Дональд Трамп, однако, в последнее время значительно укрепил свои позиции среди республиканцев и, пользуясь докладом спецпрокурора Мюллера, продолжит своё движение к партийному лидерству. С учётом отсутствия значимых оппонентов на демократическом фланге перед нынешним президентом США открывается реальная перспектива остаться президентом до начала 2025 года», — отметил Михаил Демурин.