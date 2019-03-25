Санкт-Петербург, 25 марта, 2019, 14:35 — ИА Регнум. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов хочет уже сейчас выяснить мотивы голосования жителей города на предстоящих выборах в сентябре 2019 года, передает корреспондент ИА REGNUM. Об этом Беглов заявил 25 марта на заседании городского правительства в Смольном.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов

Напомним, 8 сентября в Петербурге состоятся совмещенные выборы муниципальных депутатов и губернатора.

«Наверное, было бы правильно — даю поручение правительству — организовать сбор наказов депутатам местного самоуправления и будущему губернатору Петербурга. Чтобы мы могли собрать, обобщить все эти наказы. Жители должны высказаться: какие наказы, и за что они будут голосовать в сентябре месяце», — сказал Александр Беглов.

Сам врио пока не объявлял о том, собирается ли он баллотироваться в губернаторы, хотя у наблюдателей это не вызывает сомнений.

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Главный петербургский единоросс Вячеслав Макаров уже неоднократно заявлял, что «Единая Россия» поддержит Беглова на выборах, хотя ранее ЗакС принял закон, согласно которому в губернаторской кампании отныне позволено участвовать самовыдвиженцам. В связи с этим у наблюдателей возникло мнение, что Беглов захочет отстраниться от бренда «Единой России», чьи кандидаты потерпели несколько заметных поражений на региональных выборах осенью 2018 года.