Рязань, 25 марта, 2019, 14:28 — ИА Регнум. В Рязани всем женщинам, которые передумали делать аборт и решили оставить своего будущего ребёнка, будут дарить приданое для новорождённых. Акцию в женской консультации при больнице №8 проводит благотворительный фонд «Мы вместе», сообщает ОТР.

(сс) nikosapelaths Ребенок

Целью этого социального проекта является поддержка беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Так, с жительницами Рязани, которые приходят в женскую консультацию с намерением сделать аборт, работает психолог. Если в результате беседы со специалистом будущая мама решает сохранить ребёнка, ей вручают сертификат, который накануне родов обменяют на коробку с вещами для новорожденного.

«Женщина может рассчитывать на первую помощь, которая ей очень необходима в её ситуации», — отметила председатель благотворительного фонда Ольга Маскаева.

Стоимость одного комплекта для новорожденного составляет семь тысяч рублей. В нём — всё необходимое для малыша: средства гигиены, пеленки, теплые вещи.

За год сотрудники благотворительного фонда планируют раздать 75 таких комплектов.