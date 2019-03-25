Москва, 25 марта, 2019, 14:19 — ИА Регнум. Акционирование ФГУП «Почты России» должно произойти в 2019 году. План по реорганизации предприятия реализуется совместно с правительством РФ, завил сегодня, 25 марта, гендиректор ФГУП «Почта России» Николай Подгузов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Почта России

По его словам, в соответствии с законом ФГУП «Почты России» станет акционерным обществом со 100-процентным участием государства не позднее 1 октября 2019 года.

«Самая главная задача — обеспечить эффективную работу «Почты России» через повышение экономической отдачи от работы предприятия», — подчеркнул Подгузов.

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