Переславль-Залесский, Ярославская область, 25 марта, 2019, 14:17 — ИА Регнум. Город Переславль-Залесский Ярославской области не получил объекты недвижимости, а также остановочные павильоны по итогам исполнения инвестиционных контрактов, заключенных администрацией города в 2017—2018 годах. Это следует из копий документов оказавшихся в распоряжение ИА REGNUM.

Жилой дом на улице Ростовской в Переславле-Залесском

Речь идёт о нескольких инвестиционных контрактах, заключенных между администрацией Переславля и фирмами-застройщиками, возводившими в городе многоквартирные дома. Главой администрации Переславля-Залесского в этот период являлся нынешний мэр Ярославля Владимир Волков, подписаны контракты заместителями главы Максимом Фархутдиновым и Ринатом Бадаевым. Оба эти чиновника уже покинули Переславль. Ринат Бадаев отправился в Ярославль вслед за Владимиром Волковым.

По данным контрактам коммерческие компании должны были передать в муниципальную собственность некоторое количество квартир в домах, которые они строили. Так, ООО «Вектор» обязалось передать в муниципальную собственность две однокомнатные и одну двухкомнатную квартиру площадью не менее 45 кв. метров в строящемся доме на улице Ростовская, а ООО «Промстрой» — двухкомнатную квартиру площадью не менее 40 кв. метров в доме на ул. Вокзальная. Кроме того, обе компании должны были перечислить в бюджет Переславля-Залесского 6 и 5 миллионов рублей соответственно. ООО «Вектор» также обязалось закупить и установить в Переславле 12 остановочных павильонов, внешний облик и конструктивные особенности которых должны были быть согласованы с администрацией города Переславля.

Многоквартирные дома на улице Ростовская построены и введены в эксплуатацию. Однако по информации источников ИА REGNUM квартиры до сих пор не поступили в муниципальную собственность. Срок исполнения контракта по остановочным павильонам истекает 30 апреля 2019 года. Павильоны установлены, на них уже давно появилась реклама, но в собственности города остановки пока не числятся. Неизвестно и куда уходят деньги за размещаемую рекламу.

ИА REGNUM направило запрос в администрацию Переславля-Залесского с просьбой прояснить судьбу инвестиционных контрактов, заключенных в 2017 и 2018 годах.