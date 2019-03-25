Волгоград, 25 марта, 2019, 14:15 — ИА Регнум. Волгоградские следователи завершили расследование в отношении руководителя и акционера ОАО «Завод железобетонных изделий и конструкций». Руководитель предприятия обвиняется в невыплате заработной платы, сокрытии имущества и денежных средств организации от налогов, преднамеренном банкротстве, сообщили 25 марта в пресс-службе областного СКР.

Станислав Ленц. Забастовка (фрагмент). 1910

По версии следствия, в отдельные периоды 2016 и 2017 годов более 600 сотрудников завода ОАО «ЗЖБиК» не получали заработную плату. В общей сложности работникам задолжали более 26 миллионов рублей. Однако, как считают правоохранители, финансовая возможность выплачивать зарплату регулярно у руководителя имелась. Установлено, что фирма заработала более 257 миллионов в период с 2016 по 2017 годы, но все средства переводились контрагентам в обход расчетного счета завода. После вмешательства в ситуацию налоговой инспекции акционер провернул еще одну схему. Он составил договор о передаче имущества завода, оцененного в 31 миллион рублей, в пользу фирм, которыми управляли его супруга и знакомые. При этом денежные средства по сделке на расчетный счет завода не поступили. В итоге весной 2018 года предприятие было признано банкротом.

Руководителю предъявлено обвинение по статьям «Невыплата заработной платы» (ч.2 ст.145.1 УК РФ), «Сокрытие денежных средств и имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, совершенное в особо крупном размере» (ч.2 ст.199.2 УК РФ), «Преднамеренное банкротство» (ст.196 УК РФ). В настоящее время материалы следствия в объеме 55 томов направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд. Обвиняемый заключен под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, дело о невыплате заработной платы в ОАО «Завод железобетонных изделий и конструкций» расследуется с июля 2018 года. Тогда потерпевшими признали 314 человек, им была выплачена часть денег.