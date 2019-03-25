Санкт-Петербург, 25 марта, 2019, 14:19 — ИА Регнум. Бывший старший участковый уполномоченный полиции УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга признан виновным в халатности, повлекшей тяжелые последствия. Из-за запоздалой и неадекватной реакции на сообщение о готовящемся преступлении погиб мужчина.

(сс)zoosnow Правосудие

Как рассказали 25 марта в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, в январе 2017 года местный житель сообщил в полицию о том, что в одной из квартир дома по улице Ольги Берггольц вооруженный ножом мужчина в состоянии алкогольного опьянения нападает на людей.

Только через 1 час и 6 минут участковый 10-го отдела полиции Баир Базаржапов, находившийся на суточном дежурстве, вызвал на место происшествия наряд вневедомственной охраны Росгвардии, а сам на место происшествия не приехал. Когда сотрудники Росгвардии прибыли на место, было уже поздно: в квартире находилось тело 43-летнего мужчины с проникающими колото-резаными ранами.

По версии следствия, участковый Базаржапов виновен в том, что не предпринял мер к оперативному выезду на место происшествия, пресечению и предотвращению совершаемого преступления, что повлекло смерть потерпевшего.

«Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев», — сообщили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. Испытательный срок — три года.

Подсудимый вину не признал, добавили в судебной пресс-службе города. Базаржапов также лишен права занимать должности в правоохранительных органах сроком на два года.