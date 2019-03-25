Москва, 25 марта, 2019, 14:07 — ИА Регнум. Инфраструктура «Почта России» требует серьезного обновления и инвестиций. Современная инфраструктура — это залог качественного предоставления почтовых услуг, заявил сегодня, 25 марта, гендиректор ФГУП «Почта России» Николай Подгузов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Почта России

По словам Подгузова, в 2018 году отремонтировано около 3 тыс. отделений почтовой связи. В январе 2019 года открыта вторая очередь логистического почтового центра «Внуково-2».

"Осенью 2018 года совместно с банком ВТБ создана компания «Национальные логистические технологии». Это позволит создать сеть из 38 логистических почтовых центров.

В ближайшие два года объём инвестиций в логистику «Почты России» будет составлять около 34 млрд рублей», — привел цифры глава компании.

Читайте также: На 20% намерена поднять зарплату сотрудникам «Почта России»