Лучше Порошенко: чем Польшу не устраивает «комедиант» Зеленский
Варшава, 26 марта, 2019, 00:50 — ИА Регнум. Ответы кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на вопросы о польско-украинских отношениях одновременно удивили и насторожили, прежде всего, самим своим фактом — ведь другие кандидаты эту тему стараются обходить стороной. Чем для польских элит недопустим кандидат, которого они называют «комендиантом», рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.
Казалось бы, Зеленский сказал много хорошего, что для Польши должно было быть приятным. Например, что для украинцев Польша — «университет европейского стиля жизни», украинцы могут поучиться на польском опыте реформ и госуправления, поляки внесли бы хороший вклад в переговоры по Донбассу и Крыму, история отношений двух стран нуждается в новых и позитивных страницах, а их общее будущее — прекрасно. Так в чём проблема?
Проблема в том, что в обрисованное Зеленским благолепие польским элитам поверить сложно. Зеленский остается темной лошадкой, а его высказывания о польско-украинских отношениях, весьма вероятно, противоречат позиции самой Варшавы, которая не создает впечатление заинтересованности в наращивании диалога с Киевом. В этом смысле, по словам сотрудника Института политических исследований Польской академии наук и экс-замминистра иностранных дел Павла Коваля, Порошенко для Польши лучше, потому что «гарантировал бы стабильность»: он, по крайней мере, понятен. В крайнем случае — Тимошенко, потому что у Зеленского, говорит куратор восточного направления Центра восточных исследований Войчех Кононьчук, весьма легкомысленная позиция по самым серьезным вопросам, таким, «как война с Россией».
Что не устраивает Варшаву в подходе Зеленского к такого рода вопросам и почему его проигрыш президентских выборов не будет означать, что о нём можно забыть, читайте в статье: Польша услышала Зеленского и почему-то вздрогнула
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