Варшава, 26 марта, 2019, 00:50 — ИА Регнум. Ответы кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на вопросы о польско-украинских отношениях одновременно удивили и насторожили, прежде всего, самим своим фактом — ведь другие кандидаты эту тему стараются обходить стороной. Чем для польских элит недопустим кандидат, которого они называют «комендиантом», рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Цитата из к/ф «Слуга народа 2». реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина Владимир Зеленский в роли президента Василия Голобородько

Казалось бы, Зеленский сказал много хорошего, что для Польши должно было быть приятным. Например, что для украинцев Польша — «университет европейского стиля жизни», украинцы могут поучиться на польском опыте реформ и госуправления, поляки внесли бы хороший вклад в переговоры по Донбассу и Крыму, история отношений двух стран нуждается в новых и позитивных страницах, а их общее будущее — прекрасно. Так в чём проблема?

Проблема в том, что в обрисованное Зеленским благолепие польским элитам поверить сложно. Зеленский остается темной лошадкой, а его высказывания о польско-украинских отношениях, весьма вероятно, противоречат позиции самой Варшавы, которая не создает впечатление заинтересованности в наращивании диалога с Киевом. В этом смысле, по словам сотрудника Института политических исследований Польской академии наук и экс-замминистра иностранных дел Павла Коваля, Порошенко для Польши лучше, потому что «гарантировал бы стабильность»: он, по крайней мере, понятен. В крайнем случае — Тимошенко, потому что у Зеленского, говорит куратор восточного направления Центра восточных исследований Войчех Кононьчук, весьма легкомысленная позиция по самым серьезным вопросам, таким, «как война с Россией».

Что не устраивает Варшаву в подходе Зеленского к такого рода вопросам и почему его проигрыш президентских выборов не будет означать, что о нём можно забыть, читайте в статье: Польша услышала Зеленского и почему-то вздрогнула

Также читайте другие статьи Станислава Стремидловского о польско-украинских отношениях.