Тверь, 25 марта, 2019, 14:03 — ИА Регнум. Чтобы дороги вне зависимости от погодных условий отвечали требованиям безопасности, необходима эффективная система контроля за работой подрядчиков. Об этом, как сообщили ИА REGNUM 25 марта в пресс-службе правительства Тверской области, заявил губернатор Игорь Руденя на совещании, посвященном проекту региональных стандартов содержания дорог. В частности, обсуждались новые требования к проведению этих работ, которые будут закреплены в документе и станут обязательными для организаций, обслуживающих дорожную сеть Верхневолжья. Принятие стандартов на региональном уровне позволит повысить качество содержания дорог и уровень безопасности дорожного движения.

Пресс-служба правительства Тверской области Совещание, посвященное проекту региональных стандартов содержания дорог, в правительстве Тверской области

«Необходимо обеспечить эффективную систему контроля за работой подрядных организаций по содержанию дорог. Важно, чтобы независимо от погодных условий состояние дорог отвечало всем требованиям безопасности», — считает Игорь Руденя.

В проекте региональных стандартов, в частности, предусмотрено проведение оценки качества содержания дорог не только по факту исполнения работ, а на основании осмотра основных элементов дороги — покрытию, обочинам, остановкам, дорожным знакам, искусственным сооружениям, ограждениям — и оценки уровня содержания всей сети. Также будут установлены конкретные сроки проведения работ и устранения выявленных при проверках недостатков содержания трасс.

На совещании обсуждались также изменения в правилах проведения дорожных работ. В числе новых требований, которые планируется установить к подрядчикам, фотофиксация в три этапа (до, во время и после проведения работ), заделка мест отбора проб из асфальтобетонного покрытия, своевременный вывоз строительного мусора, обеспечение рабочих спецодеждой с логотипом организации и светоотражающими элементами. В правилах отдельно будет закреплен запрет на привлечение к дорожным работам иностранных граждан, не прошедших миграционный контроль.

Напомним, в 2019 году на содержание дорог в Тверской области планируется выделить 1,7 млрд рублей, основная сумма — 1,2 млрд — предусмотрена на оплату работ в зимний период. Общий же объем дорожного фонда региона на текущий год превышает 10 млрд рублей, в муниципалитетах предполагается отремонтировать более 163 км дорог — на 60 км больше, чем в прошлом году. Планируется построить и отремонтировать 323 км дорог регионального и межмуниципального значения, в программу включен 21 объект. Также начнутся работы по ремонту дорог в Твери и Ржеве в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и закона о городах воинской славы.