Барнаул, 25 марта, 2019, 13:59 — ИА Регнум. Высказывая опасения по поводу возможного дефицита рыбы в России, нужно помнить об интересах потребителей, считает депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя корреспонденту ИА REGNUM предстоящий запрет на реализацию рыбы, поражённой видимыми паразитами, он пояснил:

Винченцо Кампи. Торговка рыбой. 1580

«Я бы поддержал положения техрегламента «О безопасности рыбы и рыбной продукции», потому что они направлены на защиту интересов потребителей. И в самом деле, человек же хочет приобрести рыбную продукцию высокого качества, а не живых или мертвых гельминтов. Уверен, что для любого потребителя неприемлема продукция с видимыми в ней гельминтами, даже если его уверяют, что они мертвые и не представляют опасности. Данная мера, несомненно, будет содействовать повышению качества работы на этом рынке».

Напомним, с 1 сентября в стране будет запрещена реализация рыбы, пораженной видимыми паразитами. Это подразумевают положения технического регламента «О безопасности рыбы и рыбной продукции». Он вступил в силу в 2017 году, но переходные положения к его требованиям и адаптация предпринимателей к новым условиям должны завершиться к 1 сентября 2019 года. При этом участников рынка смутил 20-й пункт регламента. Они опасаются, что в России начнётся рыбный дефицит.