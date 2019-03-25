Лондон, 25 марта, 2019, 13:55 — ИА Регнум. Министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс заявил, что государство может остаться в Евросоюзе, если парламент страны не одобрит соглашение по Brexit, предложенное премьер-министром Терезой Мэй, сообщает 25 марта Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

«Мы либо покидаем ЕС с соглашением, либо уходим без него, думаю, это возможно, но маловероятно. Также есть вероятность того, что мы остаемся, но это чревато конституционным кризисом», — подчеркнул Фокс.

Напомним, Великобритания должна была покинуть Евросоюз в конце марта 2019 года, однако Лондон попросил Брюссель дать ему отсрочку ввиду того, что парламент Соединенного Королевства не одобрил план Мэй по условиям соглашения о выходе из содружества.

Европейский союз пошел навстречу главе британского правительства, согласившись перенести дату выхода до 22 мая, при условии, что Мэй сможет убедить парламентариев принять предложенную ему сделку.