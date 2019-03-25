Белгород, 25 марта, 2019, 13:46 — ИА Регнум. Проект создания центра агропромышленного инжиниринга в Белгородской области представил ректор Белгородского государственного технологического университета (БГТУ) им. В.Г.Шухова Сергей Глаголев на круглом столе, посвящённом созданию в регионе научно-образовательного центра «Инновационные решения в агропромышленном комплексе». Об этом 25 марта сообщает пресс-служба вуза.

Черкасский Андрей ИА REGNUM БГТУ им. В.Г. Шухова. Белгород

В своём выступлении ректор БГТУ им. В.Г. Шухова сообщил о научном потенциале опорного вуза и возможных проектах для будущего научно-образовательного центра.

«У нас уже существует несколько инжиниринговых центров, доказавших свою эффективность. Создание центра агропромышленного инжиниринга и развития сквозных технологий в АПК, при вузе или на межуниверситетском уровне, позволит эффективно решать триединую задачу: развивать технологии, проектировать современные промышленные и автоматизированные комплексы, готовить высокотехнологические кадры», — сказал Глаголев.

По его словам, центр призван осуществлять инжиниринговое обеспечение большинства проектов создаваемого НОЦ. При этом консультативную, кадровую, информационную поддержку проекту окажут ведущие IT-разработчики и производители технологического оборудования.

Добавим, в заседании круглого стола приняли участие заместитель министра науки и высшего образования РФ Алексей Медведев, ректоры белгородских вузов и руководители агропромышленных предприятий, заместитель начальника управления президента РФ по научно-образовательной политике Елена Нечаева и губернатор Белгородской области Евгений Савченко.