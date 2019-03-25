Гаврилов-Ям, Ярославская область, 25 марта, 2019, 13:44 — ИА Регнум. Два кандидата допущены к выборам главы Гаврилов-Ямского района Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в конкурсной комиссии. Оба участника выборов являются действующими районными чиновниками. Это первый заместитель главы Гаврилов-Ямского района Алексей Комаров и начальник районного отдела образования Андрей Романюк.

Yarregion.ru Собрание представителей Гаврилов-Ямского района

«26 марта пройдет пленарное заседание Собрания представителей Гаврилов-Ямского района, на котором состоятся выборы. Кандидаты получат возможность донести до депутатов свою программу. Далее пройдет само голосование, для победы необходимо набрать простое большинство голосов. Это минимум 9 голосов «за». Голосовать депутаты будут поднятием рук, — рассказала ИА REGNUM член конкурсной комиссии по выборам главы, управляющий делами администрации Гаврилов-Ямского района Марина Ширшина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, член исполкома Российского футбольного союза Алексей Комаров является фаворитом на должность главы Гаврилов-Ямского района. В Гаврилов-Ям он приехал из Костромы, с первой попытки пройти конкурс не удалось. Комарову не хватило опыта муниципальной службы. В итоге «Положение о порядке проведения конкурса изменили», сократив сроки муниципального опыта с 7 лет до 3х.