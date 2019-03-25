Москва, 25 марта, 2019, 13:42 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать заявления бывшего сотрудника службы безопасности Украины Василия Прозорова о том, что после событий 2014 года на Украине он стал работать на российские спецслужбы.

Цитата из к/ф «Семнадцать мгновений весны». реж Татьяна Лиознова 1971 по 1973 год Штирлиц

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Официальный представитель Кремля заявил, что он не располагает какой-либо информацией по этому вопросу.

«Я насколько понимаю, это достаточно какие-то новые заявления, поэтому мне здесь нечего сказать», — сказал Дмитрий Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на пресс-конференции в Москве бывший сотрудник службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что после майдана в 2014 году добровольно начал передавать российским спецслужбам информацию о действиях украинских силовиков в Донбассе.