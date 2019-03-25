Махачкала, 25 марта, 2019, 13:39 — ИА Регнум. Власти города Махачкалы наконец взялись за спасение Эльтавского леса: территория экосистемы поставлена на кадастровый учет. Чиновники приступили к изъятию из частной собственности незаконно занятых земельных участков. Кроме того, мэрия пообещала закопать вырытую в лесу траншею для отвода сточных вод, сообщили ИА REGNUM 25 марта в пресс-службе дагестанского отделения Общероссийского народного фронта.

Вырубка леса

Площадь леса на сегодняшний день составляет немногим более 219 тыс. кв. м. В Кировский районный суд города Махачкалы направлены исковые заявления об изъятии из незаконного владения прилегающих к границам природной рекреационной зоны земельных участков. Это должно расширить территорию Эльтавского леса.

По 11 искам вынесены решения суда об аннулировании кадастрового учета и изъятия участков в пользу мэрии Махачкалы. Их общая площадь составляет почти 4,7 тыс. кв. м. Ещё девять исков власти города планируют направить повторно. Кроме того, в Арбитражном суде республики рассматривается материал в отношении регионального управления Росимущества на 13 гектаров земель.

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Напомним, на проблему сохранения Эльтавского леса активисты и жители Махачкалы обращают внимание не первый год. Из-за человеческой деятельности за последние пять лет, по оценкам экспертов, территория леса уменьшилась примерно в три раза. По словам члена штаба ОНФ в Дагестане Джамалудина Шигабудинова, активное строительство и вырубка деревьев также привели к высыханию трёх родников, не говоря уже о захламленности территории леса.