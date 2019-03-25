Киев, 25 марта, 2019, 13:33 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко задекларировал 39 млн гривен доходов, сообщило 25 марта информационное агентство «Украинские новости».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шоколадный король

Почти всю сумму он получил в виде дивидендов от закрытого инвестиционного фонда «Prime Assets Capital».

Всего с начала 2019 года Порошенко уже задекларировал почти $33 млн доходов.

Декларацию о доходах за 2018 год Порошенко обязан подать вплоть до 31 марта — дня выборов президента Укрианы. По подсчётам журналистов, его задекларированные доходы в 2018 году превысят показатель 2017 года в 46−80 раз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналисты выяснили, что предприятие Петра Порошенко «Ленинская кузница» участвовало в разворовывании оборонного бюджета Украины. Позже оно было продано Сергею Тигипко через вышеупомянутый «Prime Assets Capital», что позволило Порошенко уйти от уплаты 18% налога в бюджет страны.

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