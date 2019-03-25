Лондон, 25 марта, 2019, 13:30 — ИА Регнум. Министр труда и пенсий Великобритании Эмбер Радд заявила, что премьер-министр Тереза Мэй не должна уходить в отставку из-за разногласий по Brexit, сообщает 25 марта Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

«Я думаю, что премьер-министр поступает правильно, думая о национальных интересах, об этой стране и о попытках положить конец хаосу, заключив соглашение по Brexit», — подчеркнула министр.

Радд добавила, что Мэй по-прежнему рассчитывает заключить соглашение по выходу Соединенного Королевства из Евросоюза.

Напомним, Великобритания должна была выйти из Евросоюза в конце марта 2019 года, однако Лондон так и не смог заключить соглашение с Брюсселем об условиях размежевания, поэтому сроки Brexit могут быть сдвинуты.