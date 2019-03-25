Калуга, 25 марта, 2019, 13:28 — ИА Регнум. В Калуге полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев представил губернатору области Анатолию Артамонову и руководителям органов власти региона нового главного федерального инспектора по Калужской области Игоря Князева.

Admoblkaluga.ru Главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь Князев

Как сообщили 25 марта корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, Игорь Князев имеет большой государственный опыт и два высших военных образования. Он закончил военную службу в должности командира большого противолодочного корабля. Князев работал федеральным и главным федеральным инспектором во Владимирской области. В администрации Санкт-Петербурга возглавлял Комитет по работе с исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления, а также городской Комитет территориального развития.

«Князев Игорь Федорович — человек, который знает вашу работу изнутри. Он корнями привязан к Центральному федеральному округу. Я надеюсь, что у вас с ним сложатся хорошие конструктивные взаимоотношения. Прошу любить и жаловать и желаю успешной совместной работы», — сказал Игорь Щеголев.

С назначением на должность Игоря Князева поздравил губернатор Анатолий Артамонов.

«У нас есть принцип — мы не делим проблемы на региональные, муниципальные и федеральные. Это проблемы наших жителей, которые мы совместно стараемся решать. Поэтому прошу всех членов правительства и глав муниципалитетов области, руководителей территориальных структур федеральных органов власти оказывать поддержку и взаимодействовать по своим вопросам», — сказал Анатолий Артамонов.

Напомним, ранее должность главного федерального инспектора по Калужской области занимал Александр Савин.