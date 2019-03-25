Великий Новгород, 25 марта, 2019, 13:26 — ИА Регнум. Создание рекреационного парка «Красное поле» в Великом Новгороде, на территории которого планируется разместить и парк «Патриот» с музеем военной техники, оценили в 892 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре мэрии, проект создания парка был одобрен на инвестиционном совете при мэре Великого Новгорода Сергее Бусурине.

Дарья Драй ИА REGNUM Российский флаг

Инициатором проекта выступает ООО «ЖарСвет», проект предполагается реализовать в течение пяти лет — с 2019 по 2024 годы, создав от 22 до 26 рабочих мест.

В рекреационном парке, помимо парка «Патриот», планируется обустроить детские и концертные площадки, стоянку для караванеров, верёвочный парк и объекты розничной торговли.

После одобрения городским инвестиционным советом проект должен быть рассмотрен на градостроительном совете Великого Новгорода, а также получить одобрение инвестиционного совета при губернаторе Новгородской области Андрее Никитине.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до конца 2019 года филиалы военно-патриотического парка «Патриот» появятся в 16 регионах России. Этот масштабный проект реализуется под эгидой Министерства обороны РФ. В Великом Новгороде филиал «Патриота», как и в целом рекреационный парк «Красное поле», планируется открыть на одноимённой заповедной территории, поэтому проект должен также пройти историко-культурную экспертизу.

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