Сеул, 25 марта, 2019, 13:21 — ИА Регнум. Сумма транзакций на биржевой площадке KOSDAQ в феврале 2019 года была самой большой за 15 лет, сообщает телеканал YTN со ссылкой на Службу финансового надзора.

Биржа

Как сообщили представители службы, в феврале 2019 года иностранные инвесторы приобрели на биржевой площадке акции на общую сумму 622 млрд вон (~$547,69 млн), что является самым большим показателем с апреля 2004 года.

Известно, что больше всего акций приобрели инвесторы из Великобритании (274 млрд вон,~$241,26 млн), затем из США (109 млрд вон,~$95,97 млн), Швейцарии (43 млрд, ~$37,86 млн), Германии (33 млрд, ~$29,05 млн), Каймановых островов (33 млрд, ~$29,05 млн), Люксембурга (28 млрд вон, ~$24,65 млн) и Сингапура (17 млрд вон, ~$14,96).

С другой стороны, представители из Австралии (13 млрд вон,~$11,44 млн), Ирландии (8 млрд вон, ~$7,04 млн) и Нидерландов (1 млрд вон, ~$880 тыс.), напротив, продавали на бирже акции.

KOSDAQ (Korean Securities Dealers Automated Quotations, Корейская ассоциация участников фондового рынка) — биржевая торговая площадка в Южной Корее, созданная в 1996 году, как южнокорейский аналог Nasdaq. Данная площадка является подразделением электронной биржевой торговли Корейской биржи. В данный момент на бирже имеют листинг около 400 компаний преимущественно высокотехнологичного сектора.