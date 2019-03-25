Киев, 25 марта, 2019, 13:13 — ИА Регнум. Президентские выборы на Украине пройдут без российских наблюдателей: в понедельник, 25 марта, в МИД РФ заявили, что такое решение принято, дабы не подвергать наблюдателей «угрозе заведомого преследования». Ранее действующие власти Украины отказались согласовать кандидатуры 24 наблюдателей по линии ОБСЕ — по словам российских дипломатов, абсолютно незаконно.

Congress of local and regional authorities Выборы на Украине

Все эти события не стали сюрпризом. Доступ представителям России закрыли не потому, что они могли что-то увидеть, а потому, что они из России; действующая власть Украины продолжает разыгрывать карту русофобии. К тому же отсутствие российских наблюдателей на выборах ничего не изменит. Некоторые нарушения уже произошли и были видны из любой точки земного шара. Увидеть всё остальное поможет реальная конкуренция на этих выборах.

«Пётр Порошенко», «Юлия Тимошенко» и «Владимир Зеленский» — в кавычках, потому что речь о командах, программах и о будущем после победы — отличаются друг от друга лишь второстепенными деталями. Спор идет только о том, какие конкретно олигархические группы станут бенефициарами победы. Но сражение будет настоящим, и следить за нарушениями будут всерьез.

О своих реальных планах на эти выборы Пётр Порошенко и его команда уже всё сообщили. Они не дали возможности голосовать миллионам сограждан, работающим в России. Увеличили число «избирателей» в списках на миллион. Усложнили голосование переселенцам из Донбасса, зато, по данным СМИ, включили в списки 200 тысяч мертвых душ из того же региона. Красноречиво: живые граждане майдану не нужны, ему нужны только мертвые и только чтобы голосовать.

За доказательствами фальсификаций во время самого голосования тоже дело не станет. Вообще на Украине со времен победы государственного переворота нет никакой проблемы с доказательствами преступлений со стороны власти. Проблема состоит в том, что наличие всех этих доказательств ничего не меняет. Все отлично знают, как зарабатывает Порошенко, кто такая Тимошенко и кто стоит за Зеленским — но это знание не помогает.

Не помогли бы и наблюдатели. Будущее Украины зависит не от выборов и не от масштаба выявленных фальсификаций. Оно зависит от того, когда и кто именно сумеет не просто сообщить о преступлениях, а наказать за них. Вполне вероятно, что это сделают основные конкуренты Порошенко, мало отличающиеся от него самого. В таком случае для Украины, по сути, ничего не изменится — кроме фамилий действующих лиц, которые продолжат вести страну в экономическую, политическую и социальную пропасть.