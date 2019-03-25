Санкт-Петербург, 25 марта, 2019, 13:11 — ИА Регнум. Увольнение главы Жилищного комитета Санкт-Петербурга Валерия Шияна произошло своевременно и логично. Но этой отставкой «кадровые» последствия петербургской зимы не ограничатся. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM политолог Юрий Светов.

Дарья Драй ИА REGNUM Смольный

Напомним, чиновник уволен «за многочисленные нарушения по обеспечению уборки внутриквартальных территорий города в зимний период 2018—2019 годов и неудовлетворительный капитальный ремонт фасадов зданий в исторической части Санкт-Петербурга».

Юрий Светов отметил, что итоги прохождения зимнего периода 2018−2019 года в Петербурге оказались неудовлетворительными, и потому пришла пора наказать тех, кто отвечал за подготовку города к зиме.

«Шиян отработал весь зимний период и теперь пошел отвечать. Тем более что материалы переданы еще и в правоохранительные органы», — сказал Светов.

По мнению политолога, отставкой Шияна решается задача не только его личной ответственности за провалы с уборкой жилых районов и проблемы с капремонтом, но и задача демонстрации другим чиновникам того, что с ними будет при неудовлетворительной работе.

Чтобы принципиально изменить ситуацию с жилищно-коммунальной сферой Петербурга, надо перестать относиться к ЖКХ как к чему-то вторичному, считает Юрий Светов. Он напомнил, что эта практика сохранилась еще с советских времен, когда проштрафившихся руководителей зачастую отправляли заведовать жилконторами.

«Этой сферой должны заниматься люди, имеющие соответствующее образование, соответствующий опыт и обладающие способностью не латать заплатки, а работать на опережение. Если у нас в городе всё время происходит обрушение фасадов, при этом страдают люди, то нужно заранее «выколачивать» деньги для решения этой проблемы. Если зима бросает вызовы с уборкой дворовых территорий, значит, надо налаживать совместную работу с ТСЖ и управляющими компаниями», — сказал Светов.

Он напомнил, что Валерий Шиян пришел в Смольный более семи лет назад в составе команды экс-губернатора Георгия Полтавченко, с которым он в 90-е годы служил в управлении налоговой полиции по Санкт-Петербургу.

«Взять полковника налоговой полиции, заведовавшего там тылом, и поставить его заниматься жилищно-коммунальным хозяйством 5-миллионного города, это было неправильное решение», — отметил собеседник ИА REGNUM.

Говоря о возможности новых отставок в Смольном, Юрий Светов высказал мнение об их высокой вероятности. Речь идет о чиновниках, отвечающих за сферу благоустройства, дорожного хозяйства и ЖКХ.

«Думаю, что постепенно замена этой команды произойдет. Тем более что весной-летом можно это сделать и потом заниматься выстраиванием новой технологии работы. Чтобы не получилось так: человека сняли и забыли на время о том, сколько средств и ресурсов требует ЖКХ», — подытожил Светов.