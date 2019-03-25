Увольнением Шияна волна отставок в Смольном не закончится
Санкт-Петербург, 25 марта, 2019, 13:11 — ИА Регнум. Увольнение главы Жилищного комитета Санкт-Петербурга Валерия Шияна произошло своевременно и логично. Но этой отставкой «кадровые» последствия петербургской зимы не ограничатся. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM политолог Юрий Светов.
Напомним, чиновник уволен «за многочисленные нарушения по обеспечению уборки внутриквартальных территорий города в зимний период 2018—2019 годов и неудовлетворительный капитальный ремонт фасадов зданий в исторической части Санкт-Петербурга».
Юрий Светов отметил, что итоги прохождения зимнего периода 2018−2019 года в Петербурге оказались неудовлетворительными, и потому пришла пора наказать тех, кто отвечал за подготовку города к зиме.
«Шиян отработал весь зимний период и теперь пошел отвечать. Тем более что материалы переданы еще и в правоохранительные органы», — сказал Светов.
По мнению политолога, отставкой Шияна решается задача не только его личной ответственности за провалы с уборкой жилых районов и проблемы с капремонтом, но и задача демонстрации другим чиновникам того, что с ними будет при неудовлетворительной работе.
Чтобы принципиально изменить ситуацию с жилищно-коммунальной сферой Петербурга, надо перестать относиться к ЖКХ как к чему-то вторичному, считает Юрий Светов. Он напомнил, что эта практика сохранилась еще с советских времен, когда проштрафившихся руководителей зачастую отправляли заведовать жилконторами.
«Этой сферой должны заниматься люди, имеющие соответствующее образование, соответствующий опыт и обладающие способностью не латать заплатки, а работать на опережение. Если у нас в городе всё время происходит обрушение фасадов, при этом страдают люди, то нужно заранее «выколачивать» деньги для решения этой проблемы. Если зима бросает вызовы с уборкой дворовых территорий, значит, надо налаживать совместную работу с ТСЖ и управляющими компаниями», — сказал Светов.
Он напомнил, что Валерий Шиян пришел в Смольный более семи лет назад в составе команды экс-губернатора Георгия Полтавченко, с которым он в 90-е годы служил в управлении налоговой полиции по Санкт-Петербургу.
«Взять полковника налоговой полиции, заведовавшего там тылом, и поставить его заниматься жилищно-коммунальным хозяйством 5-миллионного города, это было неправильное решение», — отметил собеседник ИА REGNUM.
Говоря о возможности новых отставок в Смольном, Юрий Светов высказал мнение об их высокой вероятности. Речь идет о чиновниках, отвечающих за сферу благоустройства, дорожного хозяйства и ЖКХ.
«Думаю, что постепенно замена этой команды произойдет. Тем более что весной-летом можно это сделать и потом заниматься выстраиванием новой технологии работы. Чтобы не получилось так: человека сняли и забыли на время о том, сколько средств и ресурсов требует ЖКХ», — подытожил Светов.