Киев, 25 марта, 2019, 12:48 — ИА Регнум. Режим Петра Порошенко вполне может пойти на организацию кровавой предвыборной провокации — но остается вопрос, согласятся ли с этим планом украинские военные, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 25 марта, комментируя сообщения о возможной провокации со стороны действующей власти Украины накануне президентских выборов.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

Как сообщалось ранее, в управлении Народной милиции ДНР сообщили, что, по их данным, Порошенко накануне выборов может привести в действие «подлый план», включающий в себя провокации против сотрудников ОБСЕ и теракт в отношении мирных жителей на новом, открытом Украиной пропускном пункте на границе с ЛНР.

«В том положении, в котором оказался сегодня режим Петра Порошенко, провокация на контролируемой Киевом территории в Донбассе — вполне логичное для политической составляющей этого режима решение. Для её осуществления, однако, необходимо согласие военных и спецслужбистов. Захотят ли они так подставляться? Для чего? Ведь будущее более чем туманно.

Могут ли они сегодня сказать, кто через месяц будет с них спрашивать? Я бы посоветовал им подумать лучше. Луганск и Донецк в любом их качестве всегда будут, как говорится, «через дорогу», рядом с ними жить и им самим, и их детям, и внукам. Подоплёка любого крупного теракта всегда со временем вылезет наружу, а на Украине — тем более. Петр Порошенко, скорее всего, просто исчезнет, растворится на просторах нашей планеты, а вот военные останутся дома. Стоит ли его превращать в ад?

Одним словом, верю не только в то, что для украинских военных возьмут верх правильные соображения, но и в то, что они остановят безбашенных «порошенковцев», — отметил Михаил Демурин.