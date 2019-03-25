Смоленск, 25 марта, 2019, 12:46 — ИА Регнум. Опыт Смоленской области по привлечению инвестиций в регион может быть полезен другим субъектам Российской Федерации. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации области 25 марта, заявил первый вице-премьер правительства РФ Антон Силуанов, комментируя результаты работы региональных властей в части привлечения инвестиций, представленные на селекторном совещании с руководителями субъектов РФ. Как отмечалось, в рейтинге качества инвестиционной политики регионов Смоленская область заняла десятое место среди 85 регионов.

Пресс-служба администрации Смоленской области Губернатор Смоленской области Алексей Островский

Как сообщил на совещании губернатор Алексей Островской, в 2018 году объем инвестиций вырос по сравнению с 2017 годом на 14 млрд рублей и превысил 71 млрд рублей. В процентах рост инвестиций составил 17,7%, тогда как в целом по России — лишь 4,3%. По итогам 2018 года регион также вышел в лидеры по динамике объема инвестиций в основной капитал: Смоленская область на 13 месте по РФ и вторая — по Центральному федеральному округу. Увеличилась и доля инвестиций в валовом региональном продукте: в 2018 году она составила 24,7%, что на 4% выше уровня 2017 года. Для частных инвестиций при этом составляет сегодня 83−85%, в 2012 году этот показатель составлял 72%, а за два года в рейтинге инвестиционного климата регион поднялся с 80 на 31-ю строчку.

«В области разработан план инвестиционного развития региона, максимально учитывающий современные реалии, лучшие практики, потребности и возможности нашего региона, его потенциал», — сказал Алексей Островский.

В числе приоритетных сфер, в которые наиболее активно привлекаются инвестиции, губернатор назвал льноводство, тепличное овощеводство, молочное животноводство, производство удобрений и производство композитов. Для каждого из направлений рассчитаны объемы инвестиций, исходя из ёмкости рынка и имеющихся в области ресурсов.

«В стратегии дается ответ, кто является потенциальными инвесторами. С этой целью проведен анализ планов развития бизнеса, программ инвестиций российских и иностранных компаний, работающих в приоритетных для нас секторах. Составлены лонг-листы инвесторов и начата непосредственная работа с данными конкретными компаниями по локализации инвестпроектов на территории Смоленской области. Все наши приоритеты, инвестиционные проекты четко «привязаны» к муниципальным образованиям. Теперь инвесторы точно знают, где имеются в наличии свободные электрические мощности, земельные участки, например под нужды льноводства, или свободные лимиты лесосеки для организации деревопереработки. Благодаря такой «привязке» понятно, где целесообразно создавать особые экономические зоны, территории опережающего развития или индустриальные парки, какие территории, прежде всего, нуждаются в инженерной и транспортной инфраструктуре», — рассказал глава региона, добавив, что в Смоленской области проведена инвентаризация мер государственной поддержки с их ориентацией на нужды инвесторов в конкретных сегментах.

По словам Островского, до 2025 года в экономику региона планируется привлечь около 190 млрд инвестиций, что позволит создать 16 тыс. рабочих мест, доля инвестиций в ВРП должна составить 27%.

Работу региональных властей высоко оценил вице-премьер правительства РФ Антон Силуанов.

«Интересный опыт, который, наверное, можно было бы взять на заметку и другим субъектам Российской Федерации. Ну, и результаты неплохие. Вы сказали, 17,7% — рост инвестиций за прошлый год и, соответственно, 13-е место в Российской Федерации по общему такому, композитному, что называется, показателю, по инвестиционной привлекательности субъекта Российской Федерации. Я думаю, что коллеги могли бы также воспользоваться вашим опытом», — сказал Силуанов.