Ярославль, 25 марта, 2019, 12:44 — ИА Регнум. Водители и кондуктора общественного транспорта в Ярославле получат единую форму одежды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля. Предполагается внедрение униформы двух форматов — праздничной и повседневной.

Мэрия Ярославля Праздничная униформа водителя

«Парадная будет использоваться в дни праздничных, торжественных мероприятий. Это белые рубашки, черные галстуки и темный низ. Повседневная форма — рубашка синего оттенка, жилетка с логотипом предприятия и темные брюки. Эта концепция разрабатывалась к 1000 — летию Ярославля, мы ее немного обновим и распространим на всех перевозчиков, — рассказал ИА REGNUM первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Сергей Волканевский.

Планируется, что внедрение новой униформы начнется с водителей общественного транспорта. Сами перевозчики при разработке одежды просят учесть материал, из которого будут делать одежду.

«Есть пожелание, чтобы форма была из натуральных материалов, с минимальным содержанием синтетики, так как водители и кондуктора в ней находятся целый день, — пояснил ИА REGNUM директор «Яргорэлектротранса» Ильхам Худиев.

Последняя попытка внедрения единой униформы в транспорте была при предыдущем мэре Ярославля Владимире Слепцове. В июне 2017 года вышло постановление мэрии об утверждении «Требований к осуществлению регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории города Ярославля». Среди прочих норм вводилась и единая униформа для водителей, эскиз которой в обязательном порядке должен утверждаться городскими властями.