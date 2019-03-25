Москва, 25 марта, 2019, 12:38 — ИА Регнум. Правительство России в течение месяца обновит статистику по обманутым дольщикам в регионах. Об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко, сообщается на сайте правительства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Долевое строительство

По его словам, в течение месяца все губернаторы должны сделать новую статистику. Затем правительство проанализирует предложенные ими в дорожных картах решения.

Он уточни, что ранее статистика зачастую велась некорректно, в ней могли отражаться недостоверные факты о недостроенных жилых домах.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Виталий Мутко говорил, что на долгострои в 26 регионах России могут выделить дополнительно около 9 млрд рублей.

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