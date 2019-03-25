Москва, 25 марта, 2019, 12:34 — ИА Регнум. В Госдуме не питают иллюзий относительно моментальных перемен в российско-американском диалоге после доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

«Доклад Мюллера об отсутствии сговора Трампа с РФ является своего рода внутриполитической реабилитацией американского президента. Однако, его выводы вряд ли способны моментально что-то изменить в диалоге России и США. Иллюзий, к сожалению, здесь пока питать не приходится», — отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Антироссийский маховик, запущенный администрацией Обамы, за два года лжи и катастрофических потерь в двусторонних взаимоотношениях, только набрал свои обороты, указал парламентарий.

«Все эти мифы о пресловутом вмешательстве России были лишь надуманной причиной для продолжения давления на нашу страну», — сказал он.

Тем не менее, в Госдуме не теряют надежды на восстановление конструктивного уровня во взаимодействии США-РФ как ведущих ядерных держав.