Какую угрозу несут за собой выборы на Украине: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 25 марта, 2019, 14:00 — ИА Регнум.
- Российских наблюдателей не хотят подвергать угрозе на Украине;
- Генсек НАТО находится в Тбилиси;
- На американской военной базе в Японии произошёл взрыв;
- Совладелец торгового комплекса «Зимняя вишня» скрылся в Польше;
- Бизнес вновь пытается нанести удар по Байкалу.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1301