Мюнхен, Германия, 25 марта, 2019, 12:29 — ИА Регнум. Шпионские фото нового BMW G05 X5 Competition без камуфляжа выложил пользователь drt_performance в Instagram. Машина, по-видимому, перевозится где-то под брезентом и имеет прикрепленный к нему список технических характеристик на задней левой двери.

Instagram (пользователь drt_performance) BMW G05 X5 Competition

BMW окрашен в красный цвет. На снимке зафиксирован значок, указывающий на версию X5 M Competition. Автомобиль имеет модернизированный задний бампер, четыре выхлопные трубы и стеганую дверную панель внутри. Кроме того, авто оснащено дверным зеркалом с обычным дизайном М.

Сообщается, что новый BMW X5 M получит мотор V8, который используется в M5 Competition. Этот движок имеет максимальную мощность в 625 л. с. и 750 Нм.

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