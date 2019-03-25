Брисбен, Австралия, 25 марта, 2019, 12:25 — ИА Регнум. Южнокорейский магазин беспошлинной торговли открылся в Австралии, сообщает Maeil Business Newspaper с ссылкой на представителей компании Lotte Duty Free.

Церемония открытия магазина беспошлинной торговли

По сообщению СМИ, 25 марта прошла церемония открытия магазина беспошлинной торговли Lotte Duty Free в аэропорту Брисбен, Австралия.

Известно, что на церемонии открытия присутствовали более 100 человек, включая вице-председателя Lotte Hotels & Resorts, директора аэропорта Брисбена, консула Республики Корея в Сиднее, два участника популярной Южнокорейской группы EXO, члены правительства Австралии.

Кроме того, в последнее время, Австралия стала излюбленным местом для туристов из Китая, число которых ежегодно в среднем увеличивается на 10%.

Известно, что в августе 2018 года представители компании Lotte Duty Free заключили контракт с руководителями четырех аэропортов Австралии (Брисбен, Мельбурн, Дарвин, Канберра) и одним аэропортом Новой Зеландии (Веллингон) на открытие своих филиалов.