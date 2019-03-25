Якутск, 25 марта, 2019, 12:30 — ИА Регнум. В отношении главы Якутии Айсена Николаева, а также бывших руководителей республики Егора Борисова, Вячеслава Штырова и Михаила Николаева требуют возбудить уголовное дело. С такой инициативой к президенту РФ Владимиру Путину и в Генпрокуратуру страны обратился руководитель общественной организации «Якутия — Наше мнение» Степан Петров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Sakha.gov.ru Айсен Николаев

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Письма с уведомлением о том, что руководством республики нарушались и нарушаются законы, общественник отправил в рамках реализации второго дополнительного этапа антикоррупционного проекта «Противодействие коррупционным правонарушениям в Якутии».

«В своём обращении я сообщил президенту РФ о критически высоком уровне коррумпированности высших должностных лиц Якутии», — пояснил Степан Петров.

По его мнению, действия главы Якутии и экс-руководителей республики имеют признаки уголовных преступлений. В связи с этим общественник требует возбудить в отношении них уголовные дела по фактам коррупции, а Айсена Николаева отрешить от его должности в связи с утратой доверия.

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Степан Петров подозревает, что с 1992 года в Якутии создана и функционирует псевдозаконная система личного обогащения высших должностных лиц региона, которые якобы осуществляют контроль над всеми значительными финансовыми потоками. По мнению общественника, возглавляемые руководителями региона преступные сообщества состоят из чиновников, правоохранителей и судей.

Руководитель организации «Якутия — Наше мнение» предполагает, что Михаил Николаев, Вячеслав Штыров и Егор Борисов создали вертикально интегрированные структуры по выводу активов республики в целях личного обогащения и вовлекли в незаконную деятельность своих родственников и доверенных лиц, в том числе постоянно проживающих за рубежом и, вероятно, отмывающих незаконно полученные доходы.

Коррупционные схемы, считает Степан Петров, активно реализуются в строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, сельском хозяйстве, энергетике, нефтегазовой и других отраслях.

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«Мне кажется, что расхищаются значительные объёмы бюджетных и корпоративных средств. Коррупционная составляющая закладывается в себестоимость продукции, работ и услуг. В результате происходит незаконный рост стоимости жилья, коммунальных тарифов, цен на энергоносители при преступном бездействии государственных органов ценообразования. В результате расхищаются личные средства граждан — потребителей жилищно-коммунальных и других жизнеобеспечивающих услуг и ресурсов. Таким образом, за коррупционную систему устройства экономических отношений, насаждаемую главами Якутии на государственном уровне, «расплачивается» местное населения, государственный бюджет республики и ключевые отраслевые предприятия», — высказал мнение Степан Петров.

Он также предполагает, что бывшие главы Якутии, их родственники и доверенные лица активно скупали элитную недвижимость и земельные участки в России и за рубежом, приобретали крупные пакеты акций АК «АЛРОСА» и других предприятий на суммы, намного превышающие их официальные доходы, что может указывать на незаконное обогащение и отмывание денежных средств.

«Когда коррупционная деятельность будет пресечена и похищенные активы вернутся в государственный бюджет и законным собственникам, они будут работать на достижение социально-экономического развития республики и реализацию конституционных прав граждан, — считает Степан Петров. — Устранение коррупционных компонентов в ценообразовании основных отраслей экономики Якутии окажет положительное влияние на экономическое и правовое положение граждан. Снизятся и стабилизируются стоимость жилья, тарифы на жилищно-коммунальные услуги, цены на энергоносители, продукты питания и товары. В целом устранение коррупционных рисков восстановит законность и порядок во всех сферах жизни, обеспечит прозрачность и цивилизованность деятельности субъектов экономики, окажет благоприятное влияние на предпринимательскую среду и бюджетный сектор».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Степан Петров высказывал мнение, что решение назначить в мае 2018 года Айсена Николаева на должность врио главы республики было ошибочным. Вариант с приезжим руководителем был бы полезнее для республики и её населения: регион погряз в коррупции, и изменить эту ситуацию может только вмешательство извне, высказывал мнение общественник.

«Ситуацию в Якутии можно оценить как близкую к уровню тотальной коррумпированности, что означает полную потерю уполномоченными государственными органами способности осуществлять управление регионом, неспособность правоохранительных и судебных органов противостоять преступности, подавленность гражданского общества и его неспособность противостоять коррупции. В целом в регионе складывается ситуация невозможности реализации базовых прав и свобод граждан, отсутствует доступ к правосудию, невозможно обеспечение законности и правопорядка. В результате на территории региона, как мне кажется, устанавливаются криминально-коррупционный произвол и беззаконие», — отмечал Степан Петров.