Калуга, 25 марта, 2019, 12:06 — ИА Регнум. Четвертое заседание рабочей группы по сотрудничеству субъектов России с Австрией пройдёт с 25 по 27 марта в австрийской Вене. Делегацию Калужской области на встрече возглавляет министр экономического развития Калужской области Илья Веселов.

Arrko.ru Закладка камня на калужском предприятии «Габриэль-Хеми-Рус-2».

Как сообщили 25 марта корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области, в рамках заседания рабочей группы планируется проведение «Дня российских регионов» — презентации инвестиционного потенциала и проектов субъектов России, а также B2B-переговоров российских и австрийских деловых кругов.

В обсуждении перспектив развития российско-австрийских экономических связей примут участие президент Палаты экономики Австрии Харальд Марер, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Австрийской Республике Дмитрий Любинский, региональный директор по внешнеэкономическим связям с Восточной Европой и Центральной Азией Федеральной Палаты экономики Австрии Михаэль Ангерер.

Напомним, внешнеторговый оборот Калужской области с Австрией в 2018 году составил 63,7 млн долларов США (по отношению к 2017 году увеличение составило 6,3%).

На территории калужского региона реализуются инвестиционные проекты с австрийским капиталом — «Магна Автомотив Рус» (производство автомобильных комплектующих), «Архбум Тиссью Групп» (производство и переработка бумаги), «Пайплайф Рус» (производство полиэтиленовых труб), «Габриэль-Хеми-Рус-2» (производство суперконцентратов красителей и добавок для пластмасс). Сотрудничество Калужской области с австрийскими компаниями началось в 2009 году с запуска завода «МАКО Фурнитура».