Ярославль, 25 марта, 2019, 12:04 — ИА Регнум. В Ярославле состоится хоккейный матч легенд сборной СССР и ветеранов ярославского «Локомотива», посвященный 70-летию ярославского хоккея. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области. Игра состоится 25 марта на открытом катке, установленном на Советской площади. В составе сборной СССР сыграют легенды советского и российского хоккея Павел Буре, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Борис Миронов, Ирек Гимаев, главным тренером команды будет Александр Якушев. За сборную ветеранов ярославского «Локомотива» сыграет губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

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Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области, игра посвящена 70летию ярославского хоккея. 25 марта 1949 года в Ярославле состоялся первый официальный матч по хоккею с шайбой. Местный «Химик» победил «Спартак» со счетом 6:2. Матч сборной легенд СССР и ветеранов ярославского «Локомотива» начнется в 17.30 и будет состоять из двух периодов по 30 минут чистого времени.